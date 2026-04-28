Бойцы группировки «Север» и «Ахмат» блокировали группы ВСУ в Сумской области

Российские подразделения блокируют группы ВСУ на отдельных участках Сумской области. Это не дает украинским солдатам отступать в тыл на перегруппировку, сообщил сообщил РИА «Новости» командир артгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Пресс.

Такая работа ведется в рамках формирования буферной зоны. Группировка «Север» совместно со спецназом выявляет логистические маршруты украинских сил и берет их под полный огневой контроль.

«В этой так называемой килл-зоне мы <…> контролируем их всеми способами», — объяснил собеседник агентства.

Российская сторона ведет круглосуточную разведку в ряде регионов Сумской области. Это позволяет оперативно обнаруживать и технику, и пехоту ВСУ.

«Для нас подарок, когда они начинают двигаться. <…> стараемся их запустить в определенный квадрат и после изолировать артиллерией и БПЛА», — добавил российский боец.

За «линией невозврата» украинские военные теряют все шансы на перегруппировку. Выйти из зоны поражения они практически не могут.

Ранее ударные FPV-дроны «Севера» атаковали позиции ВСУ в Сумской области.