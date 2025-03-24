Для лечения участников операции «Поток» разработали секретную схему

Десятки бойцов операции «Поток» под Суджей попали в госпиталь с пневмонией, кашлем и температурой. Причиной стало пребывание в газовой трубе с токсичными продуктами горения. Врач спецназа «Ахмат» Тореро рассказал aif.ru , как для них подбирали лечение.

Через несколько дней после выхода из трубы у бойцов развилось химическое воспаление легких. Тореро объяснил, что вредные примеси нефтепродуктов, продукты гальванизации и горения вызвали дыхательную недостаточность, а затем и бактериальную пневмонию.

Глава медслужбы «Ахмата» с позывным Буля принял решение о необходимости спецлечения и организовал закупку редких лекарств через волонтеров.

«Оба антидота, которые мы выбрали, они работают. Эта схема специфическая противовоспалительная уже ребятам помогает», — подчеркнул Тореро.

Уже через неделю терапии бойцы пошли на поправку. Медики сделали вывод, что антидоты и противовоспалительная схема эффективны.

Коварство этой болезни состоит в том, что симптомы развивались только через два или три дня после выхода на поверхность. А после первых признаков состояние ухудшается. У одного бойца возникла тяжелая дыхательная недостаточность. Его перевезли из другой больницы, где не смогли определить причину осложнений. А после применения разработанной схемы сейчас его состояние стабильное.

Ранее один из командиров рассказал, что десантники из Бурятии, которые смогли прорваться в тыл ВСУ в Курской области через газопровод, были вынуждены сохранять расстояние между своими группами в 50-100 метров из-за острой нехватки кислорода.