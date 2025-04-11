Дюмин заявил о положительной динамике в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции заметна положительная динамика. Об этом помощник президента России, секретарь Годарственного совета Алексей Дюмин сообщил «Известиям» .

«Ситуация такая же стабильная, идет динамика положительная», — сказал он.

Дюмин добавил, что выполнение задач СВО остается приоритетом для российского государства.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по украинской инфраструктуре, военно-промышленным предприятиям и местам дислокации ВСУ.

Также российские военные освободили несколько населенных пунктов: Басовку и Журавку в Сумской области, Гуево — в Курской области.