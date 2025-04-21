Директор школы из Подольска стал лауреатом всероссийской премии «Служение»

Проект депутата Совета депутатов Подольска, педагога Евгения Лукошникова под названием «Пока едины — мы непобедимы!» стал лучшим в номинации «Великое наследие — для будущих поколений». Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов поздравил директора школы имени Дмитрия Зернова с победой.

Евгений Лукошников — потомственный учитель и коренной житель Подольска. Он также стал лидером патриотического движения и наставником для тысяч молодых ребят. По его инициативе школа в Подольске стала домом «Юнармии». Евгений Лукошников организовал в округе сотни мероприятий. Так, в прошлом году его игра «Юнармия, вперед!» собрала рекордные 1100 школьников и стала международным проектом. Проект «Девушки в погонах» в 2024 году получил статус всероссийского.

«Вместе с воспитанниками Евгений Лукошников поддерживает участников спецоперации. По его инициативе на фронт доставили более 250 тысяч писем и 50 тонн гуманитарной помощи. С юных лет педагог прививает ребятам любовь к Родине. Поздравляю с заслуженной победой! Спасибо за неоценимый вклад в воспитание будущих защитников страны!» — сказал Григорий Артамонов.