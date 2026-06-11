Директор панорамы «Оборона Севастополя» исключил риск повторного возгорания

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», возникший после атаки беспилотника ВСУ, полностью потушили, риск повторного возгорания исключен. Об этом сообщила пресс-служба музея в «Максе» .

Тушение огня закончилось в 8:00. Сотрудники музея приступают к обследованию помещений и оценке состояния экспонатов.

«Нам удалось спасти фрагменты полотна, и сейчас ведутся работы по замеру этих фрагментов и составлению описания. Для нас важно сохранить все, что удалось уберечь и обеспечить дальнейшую сохранность музейного фонда», — прокомментировал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Ранее губернатор Михаил Развожаев заявил, что панорама будет восстановлена. Он напомнил, что ее уже пытались уничтожить фашисты в 1942 году, но после войны полностью воссоздали.