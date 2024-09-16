Директор ГТРК «Белгород» подтвердила госпитализацию военкора Коробова

Директор ГТРК «Белгород» Власова: военкор Коробов ранен и находится в больнице

Специальный корреспондент ГТРК «Белгород» Александр Коробов находится в больнице с ранением. Об этом 360.ru рассказала директор телекомпании Надежда Власова.

«Да, информация подтверждаю, он жив, [находится] в больнице», — сообщила собеседница издания.

Власова не стала комментировать состояние пострадавшего.

Ранее ГУР Минобороны Украины распространило информацию о смерти белгородского журналиста. По информации спецслужбы, нападение на военкора произошло 15 сентября. Украинское ведомство опубликовало видеозапись с якобы погибшим Коробовым. Эту информацию опровергли.

Во время утреннего обстрела Белгорода пострадали восемь мирных жителей. Одна женщина госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.