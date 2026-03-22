Директор ФСБ назвал Британию кукловодом украинских спецслужб
Британия курирует украинские спецслужбы и влияет на многие процессы. Об этом корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину заявил директор ФСБ Александр Бортников.
Он объяснил, что британские власти постоянно провоцируют Россию на какие-то шаги.
«Британцы в буквальном смысле слова влияют на многие процессы — управляют, руководят, финансируют, обучают, дают целеуказания соответствующие», — уточнил глава ФСБ.
По его словам, Россия проводит «соответствующую работу» по пресечению действий противника.
Ранее сотрудники ФСБ поймали в Донецкой Народной Республике украинского диверсанта, который планировал совершить подрыв автомобиля одного из чиновников администрации. Мужчина на допросе признался, что его завербовали в мессенджере.