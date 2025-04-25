«Диктант Победы» прошел на 15 площадках в Дубне

Самая масштабная международная историко-патриотическая акция прошла в муниципалитете на 15 площадках. В мероприятии принял участие и глава Дубны Максим Тихомиров.

В Библиотеке семейного чтения на Большой Волге писали диктант студенты, военные и депутаты. Участникам нужно было за 45 минут ответить на 25 вопросов. Кроме Великой Отечественной войны, была затронута и тема специальной военной операции.

«Это очень грамотно с исторической точки сделано», — отметил руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Максим Большаков.

Глава городского округа Максим Тихомиров с заданиями справился одним из первых.

«Рядом со мной диктант писали действующие участники и волонтеры СВО, учащиеся, коллеги по партии „Единая Россия“. Для каждого из нас „Диктант Победы“ — это, в первую очередь, дань мужеству и героизму всех тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны», — подчеркнул руководитель муниципалитета.