«Диктант Победы» пройдет в Одинцовском округе на 34 площадках

В этом году «Диктант Победы» пройдет уже в седьмой раз, и его особенность — участие миллионов россиян, включая молодежь, представителей старшего поколения и всех желающих проверить свои знания о героическом прошлом страны. В рамках акции запланировали проведение диктанта как в очном формате, так и онлайн, что позволяет каждому желающему стать его участником независимо от местоположения.

В Одинцовском округе мероприятие состоится на 34 специально подготовленных площадках, расположенных в различных учреждениях — школах, библиотеках, музеях и культурных центрах. Начало диктанта запланировано на 12:00. Все желающие могут заранее зарегистрироваться на официальном сайте акции, что позволит им получить именной сертификат, а победителям — дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, в рамках подготовки к мероприятию доступны обучающие материалы и тестовые задания, которые помогут участникам лучше подготовиться.

Цель «Диктанта Победы» — не только проверить уровень знаний о событиях Великой Отечественной войны, но и способствовать формированию уважения к героическому прошлому страны, укреплению межпоколенческих связей и воспитанию патриотизма. В этом году в вопросы включена тема современной защиты Родины — специальная военная операция.