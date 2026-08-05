Дежурные силы ПВО за день уничтожили 200 украинских БПЛА

Российские системы ПВО за день уничтожили 200 украинских БПЛА. Ежедневную сводку предоставила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение дня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в сообщении.

Зенитчики сбивали беспилотники противника над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан и Татарстан. Также атаке подверглись Московский регион и акватория Черного моря.

В Подмосковье во второй половине дня объявили беспилотную опасность. Сообщение в РСЧС появилось в 13:14, угрозу не снимали на протяжении нескольких часов.