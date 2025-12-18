Герасимов: ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих

Дезертирство на Украине уже приобрело массовый характер, ежемесячно в самоволку уходят до 30 тысяч человек. Об этом на брифинге для военных атташе зарубежных стран сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

«Дезертирство приобретает массовый характер. Место службы ежемесячно самовольно оставляют до 30 тысяч человек. На данную категорию военнослужащих ВСУ на сегодняшний день открыто производство более 160 тысяч уголовных дел», — заявил он.

Герасимов добавил, что европейские покровители Украины сохраняют курс на эскалацию конфликта, а их вовлеченность в противостояние с Россией создает риски глобального характера.

Кроме того, командование ВСУ в попытках стабилизировать ситуацию с мая перебросило в Донбасс 112 батальонов, отметил глава Генштаба.

Ранее стало известно, что ВС России в 2025 году освободили более 300 населенных пунктов.