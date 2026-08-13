Девушка получила ранения из-за атаки БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области при атаке беспилотников пострадала девушка, находившаяся на базе отдыха «Исток». Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона уточнил, что силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку.

«Из-за падения БПЛА получила ранения девушка, находившаяся на базе отдыха „Исток“ под Донецком. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу, медики оказывают ей помощь», — написал губернатор.

Он также добавил, что на территории Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка загорелась сухая растительность. По предварительной информации, никто не пострадал. Специалисты экстренных служб уже выехали на место.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о временном отключении электричества в Севастополе. Российские военные отражают массированную атаку ВСУ на энергоинфраструктуру города.