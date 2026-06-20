Девочка пострадала в Воронеже после атаки ВСУ

Гусев: при падении обломков БПЛА в Воронеже пострадала 14-летняя девочка

В результате падения обломков украинских беспилотников в Воронеже ранения получила 14-летняя девочка. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«В результате падения обломков сбитого БПЛА минувшим утром ранение получила девочка 2012 года рождения», — написал он.

Гусев уточнил, что жизни ребенка в настоящее время ничто не угрожает. Девочка останется под наблюдением в стационаре в течение нескольких часов.

Губернатор в течение 20 июня сообщал о восьми сбитых беспилотниках в небе над регионом. В 17:02 он заявил об отбое угрозы атаки БПЛА.

Минобороны России утром в субботу рапортовало об уничтожении 187 беспилотников самолетного типа, в том числе над Воронежской областью.