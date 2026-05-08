Девочка-подросток погибла в результате атаки ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: в результате атаки ВСУ на Каиры погибли мужчина и 15-летняя девочка

Украинские боевики нанесли удар по селу Каиры в Херсонской области, жертвами стали мужчина и его 15-летняя дочь. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

«Сегодня утром в результате удара по Каирам погиб мужчина 1985 года рождения. Его 15-летнюю дочь с тяжелыми ранениями доставили в Геническую ЦРБ. Спасти девочку не удалось, она скончалась от большой потери крови», — написал он.

Сальдо заявил, что это далеко не первый случай, когда киевский режим цинично игнорирует мирные инициативы и показывает звериную натуру.

«Пока их лидеры рассказывают Западу о стремлении к миру, они продолжают убивать и калечить наших людей, детей, стариков. Это преступление не останется без ответа», — пообещал губернатор Херсонской области.

Ранее сотрудник МЧС и его жена погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.