Девочка из Истры сшила более 100 подушек для бойцов СВО

Юная жительница округа Дарья Калинина за три года сшила более ста подушек для участников спецоперации. Отправлять изделия в госпиталь девочке помогает ее мама-волонтер.

Дарья также вяжет игрушки и делает из серебряного бисера иконы. «На фронте ребята, бойцы: они также чьи-то дети, и они нас защищают, защищают нашу Родину, чтобы у нас было чистое небо над головой. Мои работы — это такая мелочь, которую может сделать каждый», — поделилась девочка.

Она часто получает благодарности от бойцов за свои работы. «Очень удобная подушка. Мне очень нравится. Она даже пахнет классно на самом деле. Самое приятное чувство, когда не забывают о нас», — рассказал один из бойцов СВО.

Родители Дарьи Калининой также поддерживают российских военнослужащих. Они собирают лекарства, медицинское оборудование и другую гуманитарную помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о том, что гуманитарную помощь от лауреатов премии «Мы рядом» отправили в зону СВО из Подмосковья.