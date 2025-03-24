Девочка и два пенсионера пострадали при атаке БПЛА по Курской области

Украинские военные нацелили дроны на Кореневский и Хомутовский районы Курской области. Получили ранения три мирных жителя, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

В поселке Коренево 63-летняя женщина и 12-летняя девочка прибирали территорию дома в тот момент, когда прилетел дрон. Хинштейн уточнил, что у них осколочные ранения.

«Их доставили в Рыльскую ЦРБ, в ближайшее время они будут направлены в Курскую областную больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает», — заявил он.

В Хомутовском районе дрон упал возле магазина, рядом с которым находился 70-летний мужчина. Пенсионер получил получил минно-взрывную травму и контузию.

Атаке БПЛА подверглась Брянская область. Беспилотник налетел на легковой автомобиль в хуторе Барилов в Ракитянском районе и ранил мужчину.