Девять жителей Белгородской области погибли из-за атак ВСУ за сутки

В Белгородской области девять мирных жителей погибли и 77 пострадали из-за атак ВСУ за сутки. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев на платформе «Макс» .

«В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли 9 человек», — написал он.

Ранения получили 77 жителей Белгорода, Белгородского, Грайворонского, Краснояружского, Прохоровского, Ракитянского и Шебекинского округов. В числе пострадавших есть ребенок.

Накануне ВСУ ударили по автобусу в Шебекине. В результате 25 человек получили ранения.