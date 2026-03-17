Девять беспилотников сбили над Ленобластью утром 17 марта

Над Ленинградской областью сбили девять беспилотников утром 17 марта. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале .

Беспилотную опасность объявили в регионе в 05:00, в 05:51 средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона.

«Силами ПВО уничтожено еще два БПЛА. Отражение атаки продолжается», — написал Дрозденко в 07:36.

Через 20 минут он сообщил об уничтожении еще трех БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Всего минувшей ночью дежурные средства ПВО нейтрализовали 206 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов уничтожили под Брянском — 62 аппарата, 43 БПЛА ликвидировали в московском регионе.