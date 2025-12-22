Детский футбольный турнир в поддержку бойцов СВО прошел в Видном

В спорткомплексе в Видном провели благотворительный турнир по футболу, посвященный участникам специальной военной операции. Событие объединило порядка 80 детей из восьми команд и пяти спортшкол Ленинского округа и соседних муниципалитета.

Организовала межклубный турнир Футбольная академия «Квазар».

«Мы объединили спорт и патриотизм, привлекая к помощи детей и взрослых. Родители наших воспитанников активно откликнулись и собрали значительную партию гуманитарной помощи для бойцов», — поделился директор академии Данил Мартынов.

Военнослужащим из Ленинского округа доставят на фронт предметы первой необходимости и сладкие новогодние подарки.

На мероприятии трем семьям участников специальной военной операции подарили сертификаты на приобретение спортивных товаров для детей и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их близких.