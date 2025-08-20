Детям участников СВО в Солнечногорске подарили школьные принадлежности

Партия «Единая Россия» инициировала акцию «Собери ребенка в школу». Поддержку в подготовке к новому учебному году оказали девяти детям из шести семей участников СВО. Им передали рюкзаки с канцелярскими наборами.

Первый замглавы муниципалитета Кирилл Типографщик, руководитель местной фракции «Единая Россия» Ольга Гончар и депутат Светлана Лаврова приняли участие на мероприятии. Юным участникам, помимо вручения школьных наборов организовали познавательный урок ко Дню фронтовой собаки, где рассказали о героизме собак в годы Великой Отечественной войны.

«Подготовка к школе — это важный этап для каждого ребенка и его родителей. Для нас крайне важно, чтобы дети, чьи отцы сейчас выполняют свой воинский долг, получили поддержку и смогли начать учебный год с радостью. Кроме того, в рамках патриотического проекта „Успех в единстве поколений“ ребята узнали истории о собаках санитарах, связистах и миноискателях», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Финальной частью встречи стало вручение памятных игрушек детям, после чего они вместе с родителями приняли участие в мастер-классе по изготовлению закладок для учебников. Организаторы планируют провести еще несколько акций до начала учебного года.