Детям участников СВО в Химках вручили школьные принадлежности

Канцелярские товары к школе дети бойцов специальной военной операции получили из рук главы Химок Елены Земляковой. Всего в рамках акции «Собери ребенка в школу» подмосковная «Единая Россия» помогла 3,5 тысячам семей.

В первую очередь поддержка коснулась близких участников специальной военной операции, беженцев с приграничных территорий, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и многодетных малообеспеченных семей.

Елена Землякова пожелала ребятам хорошего и плодотворного учебного года, отличных оценок и успехов во всех начинаниях.

«Передала детям наших бойцов необходимые школьные принадлежности. Одна из них — Екатерина, в этом году идет в первый класс. Подарила ей рюкзак с тетрадями, ручками, карандашами, пластилином, сумкой для сменной обуви и многим другим», — отметила руководитель муниципалитета.

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поблагодарил всех, кто помогал организовать и провести благотворительную акцию «Собери ребенка в школу».

«Спасибо всем: неравнодушным жителям, представителям бизнеса, которые приносили школьные принадлежности в общественные приемные партии, спасибо волонтерам и молодогвардейцам, которые помогали доставлять школьные наборы», — сказал Игорь Брынцалов.

Елена Землякова также встретилась в общественной приемной партии «Единая Россия» с женами участников специальной военной операции. Вместе они обсудили меры поддержки, которые сегодня реализуются в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.