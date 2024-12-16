Дети участников СВО побывали в резиденции Деда Мороза в Ногинске

Еще 15 детей из семей участников специальной военной операции стали почетными гостями резиденции Деда Мороза в Ногинске. Для них приготовили настоящий праздник с подарками.

Новогодний волшебник выслушал подготовленные ребятами стихи и песни, подарил им сладкие подарки, пожелав добра, здоровья и всего самого наилучшего. Ребят угощали вкусным, ароматным чаем, водили хороводы.

Снегурочка и снеговик провели мастер-класс по раскраске новогодних игрушек и шаров. Дети были в полном восторге от увиденного.

Организаторами праздника стали директор Буньковского стекольного завода Юрий Санакоев и руководитель студии праздников «Карамелия» Ирина Глазова.

Это первое новогоднее мероприятие, на которое пригласили семьи участников спецоперации. До конца декабря и на новогодние праздники администрация округа подготовила праздничные подарки для детей и семей военнослужащих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал охватить семьи участников СВО особым внимание и заботой в праздничные дни. Эту работу усилят во всех городских округах региона.