Дети участников СВО из Серпухова побывали на экскурсии на страусиной ферме

В рамках проекта «Экскурсионный август» для детей бойцов специальной военной операции организовали экскурсию на эко-ферму «Русский страус». Вместе с родителями юные жители Серпухова познакомились с африканскими страусами и австралийскими эму, а также увидели кроликов, коз и поросят.

Участники экскурсии узнали об особенностях жизни экзотических птиц в условиях российского климата. Все желающие смогли покормить и погладить питомцев. Также детям и их родителям рассказали об интересном обычае загадывать желание, держа в руках страусиное яйцо. Каждый тут же подумал о своей самой сокровенной мечте.

Отметим, что экскурсию организовали при содействии Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей, а также по поручению главы городского округа Серпухов Алексея Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.