Дети участников СВО из Дмитрова побывают в музее техники Вадима Задорожного

Подарок ко Дню защитника Отечества сделают для детей участников спецоперации в Дмитровском округе. Они смогут отправиться на экскурсию в музей техники.

Мероприятие проведут 23 февраля. Инициатором стал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

В музее дети увидят редкие автомобили, самолеты и военную технику. Также ребят ждет вкусное питание и удобный трансфер. Кроме того, каждый ребенок получит подарок.

«23 февраля — особенный день для нашей страны, особенно в 2025 году, который президент объявил Годом защитника Отечества. Мы хотим, чтобы дети участников СВО почувствовали нашу поддержку, получили новые знания и яркие впечатления», — прокомментировал Иван Курданин.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее мы рассказывали о том, что жители Дмитровского округа присоединились к акции «Тепло для Героя».