Жители Дмитровского округа присоединились к акции «Тепло для Героя»

С первых дней начала специальной военной операции местные жители активно участвуют в сборе помощи для бойцов. В эту инициативу также включились предприятия, школьники и общественные деятели.

С 3 февраля в России стартовала благотворительная акция «Тепло для Героя». Основная цель заключается в поддержке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также тех, кто восстанавливается после полученных ранений.

К этой акции также подключились члены некоммерческой организации Благотворительный фонд «Милосердие». Они передали в Дмитровский центр объединения гражданских инициатив «Единые» предметы первой необходимости для военнослужащих, включая портативные газовые баллоны, влажные салфетки и теплые носки.

Центр «Единые», который принимает гуманитарную помощь, расположен на базе местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: город Дмитров, улица Лиры Никольской, дом 4. Его работа организована с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Для тех, кто хочет получить дополнительную информацию или оказать помощь, организована горячая линия: 8-495-993-92-72.

Кроме того, в Дмитрове открыты дополнительные пункты приема гуманитарной помощи. Они расположены по адресам: улица Махалина, дом 40 — Комплексный молодежный центр «Сфера», прием осуществляется с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00, улица Большевистская, дом 20 — молодежный центр «квАРТал», прием — с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 16:00.