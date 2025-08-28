Дети участников СВО из Балашихи получили школьные рюкзаки к учебному году

В преддверии нового учебного года 40 детей участников специальной военной операции получили поддержку. В рамках акции «Собери ребенка в школу» депутаты Мособлдумы Владимир Шапкин и Николай Черкасов вручили будущим первоклассникам школьные рюкзаки, наполненные всем необходимым.

Встречи прошли в Общественных приемных местного отделения партии «Единая Россия».

«Мы рады поддержать детей участников специальной военной операции в рамках акции партии „Единая Россия“ „Собери ребенка в школу“. Это внимание важно. Когда родители собирают ребенка в школу, то каждая мелочь важна. И их этих мелочей достаточно много. И они рады любой помощи и от государства, и от партии „Единая Россия“», — отметил Владимир Шапкин.

Такая всесторонняя поддержка нацелена на создание условий для уверенного и успешного старта в образовании.

«Эта инициатива помогает детям уверенно встретить День знаний. Нам важно, чтобы образовательный процесс у ребят проходил беспрепятственно и эффективно. От умений и навыков подрастающего поколения зависит будущее нашей страны», — сказал Николай Черкасов.

Акция «Собери ребенка в школу» вызвала большой отклик: более 150 обращений поступило в местное отделение партии «Единая Россия». Все они будут обработаны до начала занятий, чтобы каждый будущий школьник получил необходимый комплект.