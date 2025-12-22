Дети из Лосино-Петровского побывали на новогоднем празднике в Щелкове

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков пригласил детей бойцов специальной военной операции и малышей с особенностями развития здоровья из Лосино-Петровского на новогоднюю елку. В культурно-досуговом центре «Дом офицеров» в поселке Монино юных гостей ждали спектакль «Морозко» и сладкие подарки.

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав поблагодарил Андрея Булгакова за теплый прием.

«Спасибо Андрею Булгакову за это приглашение, внимание к нашим детям и организацию такого душевного праздника!» — сказал он.

Яркие декорации, сказочные герои, новогодние композиции никого не оставили равнодушными.

«Спасибо организаторам за это удивительное событие и замечательные новогодние подарки для детей!» — поблагодарила мама одного из участников мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.