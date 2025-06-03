Дети из Ленинского округа посетили «Круиз добра» на Москве-реке

В День защиты детей 360.ru организовал в Москве благотворительное мероприятие «Круиз добра» для детей семей участников специальной военной операции. В мини-круизе по Москве-реке приняли участие три семьи из Ленинского городского округа.

На борту теплохода для ребят была подготовлена концертная программа с участием артистов и аниматоров из Академии Игоря Крутого. Также гостей ждал праздничный стол с угощениями.

Руководитель военно-патриотического координационного центра «Стратегия» Елена Перепелица отметила, что это событие стало большой поддержкой для семей в сложные времена. Она поблагодарила организаторов за радость и яркие впечатления, которые они подарили детям.

«Мы каждый год устраиваем мероприятие для наших детей, для наших семей. И телеканал „360“ всегда выступает партнером. Мы очень признательны за то, что всегда обращают внимание на этот праздник, и это всегда какая-то неожиданная история. На круиз мы постарались собрать семьи из разных наших муниципалитетов», — отметила уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.