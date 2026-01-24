Дети бойцов СВО изготовили окопные свечи для гуманитарного груза в Дмитрове

В молодежном центре «Семеновский» дети военнослужащих, чьи родители находятся на передовой, приняли участие в трогательном мастер-классе по изготовлению окопных свечей. Ребята с огромным старанием создавали эти необходимые на фронте приспособления, вкладывая в каждую свечу частичку своей поддержки и надежды.

Организаторы подчеркнули, что такие мероприятия — это не только акт помощи, но и важный урок патриотизма и сопричастности для подрастающего поколения.

«Окопные свечи — это больше чем источник света в боевых условиях. Они согревают в холоде, помогают приготовить горячую еду, читать письма из дома. Поэтому каждая свеча, сделанная руками ребенка, стала живой нитью, соединяющей тыл и фронт, сердца тех, кто ждет, и тех, кто защищает», — отметила мама одного из участников.

«Мы гордимся детьми наших бойцов и безмерно благодарны их родителям за подвиг! Такие инициативы объединяют общество, воспитывают в детях чувство долга и уважения к тем, кто стоит на страже мира и безопасности нашей страны», — добавил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Активисты «Волонтеров Подмосковья» отмечают, что подобная помощь — от сбора продуктов до изготовления свечей — является важным знаком поддержки для защитников. Каждый желающий может присоединиться к добровольческим акциям, обратившись в молодежный центр «Сфера» по телефону 7 (926) 727-26-38 или по адресу: Дмитровский округ, село Семеновское, строение 98А. Также помощь можно оказать через Общественную приемную «Единой России» (г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4) или Комплексный молодежный центр «Сфера» (г. Дмитров, мкр. им. В. Махалина, д. 40).