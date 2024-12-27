Дети бойцов СВО из Подольска побывали на губернаторской елке

Представление «Рождество в Музыколандии» стало подарком от губернатора Московской области Андрея Воробьева. На празднике побывало более 100 детей участников специальной военной операции из Подольска.

Мальчики и девочки отправились в сказочное путешествие на комфортабельных автобусах. Их провожали Дед Мороз со Снегурочкой и сказочные герои.

В новогоднем спектакле участвовали звезды мирового балета и оперы, актеры театра и кино, лауреаты международных цирковых фестивалей, лучшие фокусники. Красочные костюмы и масштабные декорации не оставили равнодушным ни одного зрителя.

Глава Подольска Григорий Артамонов выразил уверенность, что впечатления от этого события ребята будут помнить еще долгие годы. «Теплые воспоминания будут согревать даже тогда, когда дети станут взрослыми», — сказал руководитель муниципалитета.