Дети бойцов СВО из Люберец смогут бесплатно отдохнуть летом в школьных лагерях

Летняя оздоровительная кампания традиционно начнется в городском округе 1 июня. Дети участников специальной военной операции в возрасте от семи до 15 лет смогут бесплатно отдохнуть в школьных лагерях дневного пребывания.

В управлении образованием администрации Люберец подчеркнули, что летнему отдыху детей участников спецоперации уделяется особое внимание. Более 1500 ребят смогут отдохнуть в 2026 году в школьных лагерях за счет средств бюджета городского округа. Кроме того, будут закуплены путевки в оздоровительные лагеря Краснодарского края и Подмосковья для детей участников СВО и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Школьные лагеря с дневным пребыванием детей будут работать во всех образовательных учреждениях Люберец. Приемку лагерей с дневным пребыванием межведомственная комиссия проведет в мае.

В 2025 году в городском округе действовало 33 лагеря с дневным пребыванием. В них отдохнули 3 570 детей в возрасте от семи до 15 лет. Еще более 8600 ребята стали участниками регионального проекта «Умные каникулы».