Детектор дронов передали из Подольска участникам СВО
Депутат Московской областной Думы Павел Максимович передал участникам СВО детектор дронов. Устройство обнаруживает БПЛА за 1,5 километра.
Павел Максимович передал детектор дронов жене бойца СВО в Центре поддержки участников спецоперации.
«На одном из приемов граждан ко мне обратилась жена военнослужащего с просьбой помочь приобрести для ее мужа специальное средство для радиоэлектронной борьбы — детектор дронов. Совместными усилиями моих помощников приобрели устройство и передали „Булат“ — современное высокоэффективное средство обнаружения БПЛА», — сказал Максимович.
Устройство позволяет засечь беспилотник за 1,5 километра. Павел Максимович выразил уверенность, что детектор поможет военнослужащим во время выполнения боевых задач.
Ранее депутат Московской областной Думы неоднократно принимал участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим и помогал их семьям.