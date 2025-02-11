Детектор дронов передали из Подольска участникам СВО

Павел Максимович передал детектор дронов жене бойца СВО в Центре поддержки участников спецоперации.

«На одном из приемов граждан ко мне обратилась жена военнослужащего с просьбой помочь приобрести для ее мужа специальное средство для радиоэлектронной борьбы — детектор дронов. Совместными усилиями моих помощников приобрели устройство и передали „Булат“ — современное высокоэффективное средство обнаружения БПЛА», — сказал Максимович.

Устройство позволяет засечь беспилотник за 1,5 километра. Павел Максимович выразил уверенность, что детектор поможет военнослужащим во время выполнения боевых задач.

Ранее депутат Московской областной Думы неоднократно принимал участие в сборе гуманитарной помощи военнослужащим и помогал их семьям.