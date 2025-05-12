Детей войны поздравили с Днем Победы в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Жителей, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945, поздравили в Солнечногорске с 80-летием Победы. Подарки и памятные значки вручили представители администрации, депутаты, участники специальной военной операции вместе с волонтерами, юнармейцами и активистами молодежных центров.

На сегодняшний день статус «дети войны» не установлен на федеральном уровне. Однако в городском округе Солнечногорск было принято решение выразить благодарность всем жителям, пережившим годы Великой Отечественной войны.

«Солнечногорск — среди первых муниципалитетов, кто включился в эту важную инициативу в рамках патриотического проекта „Успех V единстве поколений“, который реализуется по всей Московской области», — отметил глава городского округа Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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В рамках этой инициативы пенсионеры получили специальный значок «Дети войны», а также продуктовые наборы и открытки с благодарностью от главы муниципалитета за их мужество, стойкость и любовь к Родине.

В Солнечногорске проживает около пяти тысяч человек, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года. Некоторые из них официально признаны узниками, блокадниками или относятся к другим категориям. Однако есть и те, кто не получил никакого статуса. Новая инициатива позволяет выразить признательность каждому из них.

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