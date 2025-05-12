Детей войны поздравили с Днем Победы в Солнечногорске

Жителей, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945, поздравили в Солнечногорске с 80-летием Победы. Подарки и памятные значки вручили представители администрации, депутаты, участники специальной военной операции вместе с волонтерами, юнармейцами и активистами молодежных центров.

На сегодняшний день статус «дети войны» не установлен на федеральном уровне. Однако в городском округе Солнечногорск было принято решение выразить благодарность всем жителям, пережившим годы Великой Отечественной войны.

«Солнечногорск — среди первых муниципалитетов, кто включился в эту важную инициативу в рамках патриотического проекта „Успех V единстве поколений“, который реализуется по всей Московской области», — отметил глава городского округа Константин Михальков.