Детей участников СВО из Подмосковья пригласили на елку в Исторический музей

Программу «Новый год в Историческом музее» провели 17 декабря по инициативе детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой. Праздничное мероприятие с экскурсией и мастер-классом посетили более 100 ребят из семей участников специальной военной операции Московской области.

В Исторический музей приехали более 100 детей и 50 родителей. Для них организовали театрализованную экскурсию, викторину на знание истории России, а также мастер-класс по изготовлению новогодних гирлянд.

«Считаю крайне необходимым как можно чаще проводить подобные события для семей участников СВО в кругу, можно сказать, соратников. Это и правда объединяет, поддерживает моральный дух и чувство единства среди людей, которые переживают трудные времена», — отметил боец.

В конце программы детям вручили сладкие подарки.

«На мой взгляд, такой семейный досуг — это значительная поддержка для близких и родных, для тех, кто ждет своих отцов, мужей и сыновей с СВО. Это отдых для души и развлечение для детей, а также возможность познакомиться с потрясающей экспозицией, отражающей историю нашей родины», — отметила Мишонова.

В Подмосковье в рамках «Женского движения Единой России» проводятся и другие мероприятия по поддержке бойцов СВО и их семей. Недавно, например, провели экскурсию в Третьяковскую галерею.