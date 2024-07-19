Десятки погибших из-за ВСУ мирных жителей обнаружили в ДНР

ТАСС: десятки погибших из-за ВСУ мирных жителей нашли в подвалах в Торецке

Фото: РИА «Новости»

В подвалах ряда домов в городе Торецк в Донецкой Народной Республике нашли десятки тел мирных жителей, которые погибли от рук украинских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, некоторые из них погибли в результате сброса с беспилотника, другие — после обстрела зажигательными снарядами, а еще часть просто расстреляли из стрелкового оружия.

Большая часть погибших являются пожилыми, однако среди жертв есть люди разного возраста.

В начале июля СМИ сообщили, что в Торецке темнокожие наемники ВСУ стреляли по окнам мирных жителей. Очевидцы рассказывали, что боевики забежали во двор и открыли беспорядочную стрельбу по квартирам. Кроме того, в подвал они кинули шумовые гранаты, а также совершили выстрел из РПГ.  Позднее выяснилось, что нападавшими были французы.

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