В подвалах ряда домов в городе Торецк в Донецкой Народной Республике нашли десятки тел мирных жителей, которые погибли от рук украинских военных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, некоторые из них погибли в результате сброса с беспилотника, другие — после обстрела зажигательными снарядами, а еще часть просто расстреляли из стрелкового оружия.

Большая часть погибших являются пожилыми, однако среди жертв есть люди разного возраста.

В начале июля СМИ сообщили, что в Торецке темнокожие наемники ВСУ стреляли по окнам мирных жителей. Очевидцы рассказывали, что боевики забежали во двор и открыли беспорядочную стрельбу по квартирам. Кроме того, в подвал они кинули шумовые гранаты, а также совершили выстрел из РПГ. Позднее выяснилось, что нападавшими были французы.