Более 20 дронов ВСУ сбили над регионами России минувшей ночью

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 дрон Вооруженных сил Украины в четырех российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Украинские войска использовали для атаки БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью средства ПВО перехватили 13 дронов, над Брянской областью — шесть беспилотников, по одному — над Курской и Воронежской областями.
Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об ударе БПЛА по предприятиям в Аннинском и Новохоперском районах. В результате два человека получили ранения. В одной из компаний после атаки дрона вспыхнул пожар, возгорание ликвидировали.
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