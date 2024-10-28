Более 20 дронов ВСУ сбили над регионами России минувшей ночью

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 дрон Вооруженных сил Украины в четырех российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Украинские войска использовали для атаки БПЛА самолетного типа. Над Белгородской областью средства ПВО перехватили 13 дронов, над Брянской областью — шесть беспилотников, по одному — над Курской и Воронежской областями.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об ударе БПЛА по предприятиям в Аннинском и Новохоперском районах. В результате два человека получили ранения. В одной из компаний после атаки дрона вспыхнул пожар, возгорание ликвидировали.