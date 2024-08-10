Десятки авто, лодки и мотоциклы передали в зону СВО из Амурской области

Жители Амурской области с начала года собрали для бойцов СВО 37 единиц техники

С начала года жители Амурской области отправили российским военным в зону СВО почти 40 единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Речь идет о передаче 33 автомобилей, двух моторных лодок и двух мотоциклов.

Вся техника в хорошем состоянии, она поможет бойцам выполнять поставленные задачи.

Военные получили проходимые «Нивы» и УАЗы, а также автобусы. Их для отправки собирали амурские организации и простые жители. В региональном «Народном фронте» рассказали, что в конце месяца в зону СВО отправят новую партию техники. Она включит в себя около 10 автомобилей.

Не забывают о помощи и в зоне проведения спецоперации. Около двух десятков волонтеров из ДНР отправились в Курскую область. Молодые люди помогут пострадавшим в результате атаки ВСУ.