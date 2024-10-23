В результате ударов украинской армии по территории России в течение минувшей недели ранения получили 63 россиянина, еще 10 человек погибли. Об этом в докладе о еженедельных преступлениях Украины сообщил посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Информация появилась в распоряжении РИА «Новости».
«Всего от обстрелов нацистов пострадали 73 мирных жителя. Ранения получили 63 человека, среди них семь несовершеннолетних, погибли 10 человек», — указал Мирошник.
За прошедшие семь дней по мирным целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили как минимум 1488 боеприпасов, добавил посол.