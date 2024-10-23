Посол Мирошник: из-за ударов ВСУ по России за неделю погибли 10 человек

В результате ударов украинской армии по территории России в течение минувшей недели ранения получили 63 россиянина, еще 10 человек погибли. Об этом в докладе о еженедельных преступлениях Украины сообщил посол МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Информация появилась в распоряжении РИА «Новости» .

«Всего от обстрелов нацистов пострадали 73 мирных жителя. Ранения получили 63 человека, среди них семь несовершеннолетних, погибли 10 человек», — указал Мирошник.

За прошедшие семь дней по мирным целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили как минимум 1488 боеприпасов, добавил посол.

Ранее дипломат раскрыл, что наемников в состав армии Украины активно вербуют неонацисткие и правоэкстремистские организации Германии, итальянские «Каза паунд» и «Форца нова».