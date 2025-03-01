Боец ВСУ в Курской области сдался в плен и вывел российских солдат из окружения

В Курской области взятый в плен офицер Вооруженных сил Украины рассказал российским военным о тактике бывших сослуживцев и показал, как выйти из окружения. Рядовой с позывным Сокол сообщил об этом телеканалу «Звезда» .

Военнослужащие взяли двух пленников в районе Новоивановки. Один из них заявил, что больше не хочет сражаться, и по собственной инициативе помог российским бойцам.

«Он у нас был, можно сказать, как GPS-навигатор. Рассказал, где враг собирается наступать, какими силами», — рассказал Сокол.

К тому моменту у подразделения заканчивался боекомплект, существовала угроза вновь вступить в бой. Но пленный вывел военнослужащих из окружения.

Похожий случай произошел в Запорожской области. Украинский военный сдался в плен и помог российским подразделениям уничтожить командный пункт на степногорском направлении.