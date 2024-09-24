Украинские военнослужащие 81-й отдельной десантной бригады ВСУ начали массово самостоятельно покидать свои позиции на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило РИА Новости .

Источники в силовых структурах пояснили, что причиной такого поведения стало пренебрежительное отношение командования к подчиненным, а также острая нехватка боеприпасов и продуктов питания. Уже около 10 украинских десантников самовольно оставили места дислокации.

У военнослужащих ВСУ наблюдается дефицит провизии, они длительное время находятся на передовой без ротации, что негативно сказывается на их моральном состоянии, указал собеседник агентства.

Ранее гарнизон ВСУ в городе Угледаре попал в окружение российских войск. Большинство из пленных относились к 58-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины.