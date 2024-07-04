Десантники в зоне СВО разработали противодронную установку с ночным прицелом

Военнослужащие группировки «Днепр» на ореховском участке боевых действий создали установку для противодействия беспилотникам в виде станины для пулеметов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Идея принадлежит крымским десантникам. Они создали станину для крепления двух пулеметов ПКТ калибра 7,62 миллиметра и ночного прицела. Ее можно устанавливать в кузове внедорожников, таких как багги, чтобы прикрывать колонны от украинских беспилотников.

В Екатеринбурге разработали малошумный дрон «Кукушка» весом чуть больше одного килограмма. Беспилотник способен нести до трех боеприпасов на расстояние около четырех километров при скорости до 65 километров в час, практически не привлекая к себе внимания. По задумке инженеров, военные смогут использовать его для разведки и атак на позиции противника.