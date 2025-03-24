Десантники, прорвавшиеся в тыл ВСУ по газопроводу, испытывали гипоксию

Российские военнослужащие, участвовавшие в операции «Поток», испытывали гипоксию, похожую на состояние, которое переносят альпинисты на горных вершинах. Об этом в беседе с ТАСС сообщил медик передового госпиталя спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным Совесть.

«Гипоксия очень сильная шла. И это несколько дней тоже продолжалось. По факту люди заражались горной болезнью, такие проявления тоже были, потому что в трубе концентрация кислорода низкая была», — сказал он.

Операция прошла в начале марта. Более 800 российских бойцов вошли в Суджу Курской области, преодолев путь в 11-12 километров по трубам бывшего магистрального газопровода. Этот маневр помог прорваться в тыл противника и полностью освободить промзону.

Ранее стало известно, что десятки бойцов операции «Поток» под Суджей попали в госпиталь с пневмонией, кашлем и температурой. Причиной стало пребывание в газовой трубе с токсичными продуктами горения. По словам врача спецназа «Ахмат» Тореро, для их лечения разработали секретную схему.