Десантник Зема: на захваченных позициях ВСУ нашли автоматы и боеприпасы из США

Штурмовая группа десантников группировки войск «Днепр» обнаружила на захваченном опорном пункте ВСУ вооружение и средства тактической медицины натовского производства. Об этом РИА «Новости» сообщил десантник «Днепра» с позывным Зема.

«Из трофеев обнаруживаем натовское оружие: автоматы и боеприпасы. Как M-16 выглядят. И у них медицина натовского производства. Американские автоматы и медицина тоже», — уточнил боец.

Его группа продвигалась к украинскому опорнику, чтобы его уничтожить и подавить. В какой-то момент завязался бой, позиции боевиков ВСУ были раскрыты.

По словам Земы, он «подавил точки» противника несколькими выстрелами из гранатомета. Десантники не понесли потерь при взятии украинского опорника, уничтожив при этом семь боевиков ВСУ.

Ранее пленный офицер ВСУ Сергей Носиковский рассказал, что украинские военные на позициях использовали автоматы Калашникова вместо натовского оружия.