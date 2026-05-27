Десантники «Днепра» разгромили блиндажи ВСУ сверхмощными БПЛА

Десантники группировки войск «Днепр» создают сверхмощные боевые части для тяжелых FPV-дронов, которые успешно используются для уничтожения усиленных блиндажей ВСУ, бронированных объектов и оглушения экипажей броневиков. Об этом РИА «Новости» сообщил боец с позывным Скала.

Сверхмощные заряды условно называются «Биг барабум».

«Берем более объемный коптер, который позволяет нам нести более весомый заряд. И если происходит взрыв… Если даже не пробили броню, то как минимум личный состав, который находился в этом автомобиле, получит баротравму и будет без сознания в пределах пяти минут», — объяснил Скала.

Это позволяет российским военным запускать второй беспилотник и уничтожать противника. Десантники создают сверхмощные заряды на основе пластита и тротила в специальных лабораториях, кратно увеличивая мощность детонацией боевой части БПЛА.

К утру 27 мая военные и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь. Боевики пытались ударить бепилотниками и ракетами.