Более 20 БПЛА сбили в Севастополе

Военные и мобильные огневые группы отразили ночную комбинированную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

Он отметил, что украинские боевики пытались ударить по Севастополю.

«ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow», — подчеркнул Развожаев.

Губернатор уточнил, что средства ПВО нейтрализовали более 20 беспилотников в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега.

Обошлось без пострадавших.

На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, разгорелся пожар. В нескольких жилых домах повредило окна и балконы.

В районе улицы Гоголя снаряд повреждения получило административное здание, которое давно не использовалось. Также пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом на Ластовой площади.

Ранее военные сбили ракету в Таганроге. Из-за упавших обломков загорелись автомобили.