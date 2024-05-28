Десантники-артиллеристы ликвидировали группу пехоты ВСУ на окраине Часова Яра
Минобороны: войска «Ноной-С» уничтожили на окраине Часова Яра группу пехоты ВСУ
Костромские десантники-артиллеристы использовали 120-миллиметровые самоходные орудия 2С9 «Нона-С» в зоне СВО и уничтожили группу украинских боевиков в укрытии на восточной окраине Часова Яра. Об этом сообщили «Известия».
По данным Минобороны, российские десантники обнаружили вражеский опорный пункт, после чего они передали координаты артиллеристам. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и атаковали позиции ВСУ на восточной окраине Часова Яра. В результате ВС России уничтожили украинскую группу пехоты, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Командир самоходно-артиллерийского взвода с позывным Кура подтвердил, что задействовать орудия приходится часто.
«В основном минометы, укрепрайоны — наши цели. В день бывает по 50–60 выстрелов, в зависимости от ситуации на фронте. Техника выдерживает, крепкая», — указал он.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска атаковали Снигиревку в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Военные ударили по расположению техники и живой силы противника.