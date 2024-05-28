Десантники-артиллеристы ликвидировали группу пехоты ВСУ на окраине Часова Яра

Костромские десантники-артиллеристы использовали 120-миллиметровые самоходные орудия 2С9 «Нона-С» в зоне СВО и уничтожили группу украинских боевиков в укрытии на восточной окраине Часова Яра. Об этом сообщили «Известия» .

По данным Минобороны, российские десантники обнаружили вражеский опорный пункт, после чего они передали координаты артиллеристам. Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и атаковали позиции ВСУ на восточной окраине Часова Яра. В результате ВС России уничтожили украинскую группу пехоты, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Командир самоходно-артиллерийского взвода с позывным Кура подтвердил, что задействовать орудия приходится часто.

«В основном минометы, укрепрайоны — наши цели. В день бывает по 50–60 выстрелов, в зависимости от ситуации на фронте. Техника выдерживает, крепкая», — указал он.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские войска атаковали Снигиревку в подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Военные ударили по расположению техники и живой силы противника.