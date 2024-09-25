Дерзкий выпад в адрес России сделали на Украине

Украина готова согласиться на прекращение огня только под условием невозможности вторжения со стороны России. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на советников Владимира Зеленского.

«Будущему Украины любая другая сделка способствовать не будет», — отметили журналисты.

При этом авторы материала напомнили, что власти Украины уже опровергли мирные инициативы Бразилии и Китая.

Президент России Владимир Путин в июле отмечал невозможность прекращения огня на Украине без согласия киевского режима на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что страна не допустит улучшения положения и восстановления сил ВСУ под предлогом прекращения огня.

Днем ранее украинский президент Владимир Зеленский вновь заявил, что его «план победы» не связан с переговорами, а нацелен на укрепление ВСУ.