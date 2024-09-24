Зеленский вновь отрекся от переговоров с Россией

Зеленский: «план победы» не связан с переговорами, он нацелен на укрепление ВСУ

«План победы» Украины не предполагает переговоров с Россией, он целиком направлен на укрепление ВСУ. Об этом телеканалу ABC News заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Наш план не про переговоры с Россией. Речь в нем идет об усилении ВСУ и Украины», — сказал он.

Зеленский добавил, что при этом «план» направлен не на затягивание конфликта на несколько лет, а на его скорейшее завершение.

Близкий к украинскому президенту источник отметил, что инициатива Зеленского будет содержать показатели необходимой киевскому режиму военной помощи и полный список некоторых дипломатических и политических шагов, но без уступок России.

Ранее Зеленский заявил, что завершение конфликта с Россией гораздо ближе, чем многие думают. Он призвал западные страны нарастить объемы военной помощи, существенно увеличить боевую мощь Украины и сделать ее сильной.