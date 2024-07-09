«Держат ее на крючке». Очередной саммит НАТО дал ложные надежды Украине

В проекте коммюнике по итогам саммита НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, путь Украины ко вступлению в НАТО назвали «необратимым». Политолог и доцент департамента политологии Финансового Университета при правительстве РФ Евгения Войко в беседе 360.ru рассказала, почему Киеву не стоит слепо доверять западным союзникам и надеяться на скорое вступление в альянс.

«Это не первый саммит, на котором Украину собираются принять в альянс. Пока этого не произошло. При этом нет каких-либо конкретных сроков, хотя прошло уже два года. История с евроатлантической интеграцией стала своеобразной приманкой для Украины. Также это позволяет держать Киев в орбите своего влияния», — отметила собеседница 360.ru.

По ее словам, Запад продолжает финансировать различные НКО, которые проводят различные программы и тренинги. Войко добавила, что полноценное членство Украины в НАТО повлечет за собой большие проблемы, так как на территории страны ведутся боевые действия и на ее восстановление потребуются огромные инвестиции.

«Если какой-либо документ и появится, то я не думаю, что он будет конкретным и обязывающим. Не исключаю, что его примут в пику России», — поделилась эксперт.

В конце она добавила, что НАТО выгодно держать Украину на крючке и, скорее всего, это будет продолжаться еще долго.

Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет внимательно следить за грядущим саммитом в Вашингтоне. Пресс-секретарь президента добавил, что альянс продолжает нести серьезную угрозу нашей стране.