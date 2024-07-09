Россия максимально внимательно проследит за саммитом НАТО в США

Российская сторона будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости» .

Североатлантический альянс считает Россию врагом, напомнил официальный представитель Кремля. Блок неоднократно декларировал цель нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Альянс также непосредственно принимает участие в украинском конфликте.

«Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге», — отметил официальный представитель Кремля.

Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В итоговой декларации включение Украины в альянс назовут необратимым, заявили американские журналисты. Наличие такой формулировки станет «важным сигналом» для России и Украины.