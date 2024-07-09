Россия максимально внимательно проследит за саммитом НАТО в США
Песков: Россия будет самым внимательным образом следить за саммитом НАТО
Российская сторона будет максимально внимательно следить за саммитом НАТО в Вашингтоне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Североатлантический альянс считает Россию врагом, напомнил официальный представитель Кремля. Блок неоднократно декларировал цель нанести РФ стратегическое поражение на поле боя. Альянс также непосредственно принимает участие в украинском конфликте.
«Поэтому, конечно, мы будем самым внимательным образом следить за риторикой, которая будет иметь место за переговорами, за решениями, которые будут приниматься и фиксироваться на бумаге», — отметил официальный представитель Кремля.
Юбилейный саммит НАТО пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля. В итоговой декларации включение Украины в альянс назовут необратимым, заявили американские журналисты. Наличие такой формулировки станет «важным сигналом» для России и Украины.